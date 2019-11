O Núcleo de Proteção Ambiental da GNR resgatou 43 cães por maus tratos no Bombarral, no distrito de Leiria, segundo um comunicado divulgado esta sexta-feira.

Os animais encontravam-se num canil construído de forma ilegal e sem autorização de funcionamento, na localidade do Pó.

Os cães, dos quais quatro eram apenas cachorros, estavam distribuídos por nove compartimentos, que não cumpriam as normas do bem-estar animal, de acordo com o comunicado da GNR.

Viviam "sem condições higienossanitárias, sem qualquer tipo de assistência médico-veterinária e encontrando-se a superfície do alojamento coberta de dejetos".

Os militares identificaram um homem, de 61 anos, pela prática do crime de maus tratos a animais de companhia, e remeteu os factos para o Ministério Público de Caldas da Rainha.

O resgate destes cães foi tornado público apenas um dia após a descoberta de uma centena de animais numa habitação em Arruda dos Vinhos, no distrito de Lisboa, uma mulher foi identificada também por crime de maus tratos.