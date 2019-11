O Novo Banco é a única instituição financeira em contraciclo, já que foi o único a apresentar prejuízos de 572 milhões de euros até setembro, um aumento face aos 391 milhões registados em igual período do ano passado. E os números falam por si: os quatro maiores bancos (Caixa Geral de Depósitos, BCP, BPI e Santander Totta) lucraram mais de 1,5 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. Feitas as contas, dá quase seis milhões de euros por dia.

A Caixa Geral de Depósitos foi o campeão dos resultados, ao apresentar um lucro de 641 milhões de euros até setembro. O primeiro lugar do ranking era até aqui ocupado pelo Santander Totta. O banco público registou um aumento dos resultados na ordem dos 74%.

Logo a seguir surge o Santander, que apresentou lucros de 390,6 milhões de euros até setembro, um aumento de 1,5% face a igual período do ano passado, altura em que registou um resultado de 385 milhões de euros.

No terceiro lugar do ranking surge o BCP ao apresentar um lucro de 270 milhões de euros, com o banco a garantir que são os “melhores resultados dos primeiros nove meses de um ano dos últimos 12 anos”.

Já o BPI, ao contrário das anteriores instituições financeiras, registou uma quebra de 52% dos lucros face a igual período do ano passado. O lucro líquido recorrente da atividade registada em Portugal alcançou os 152,8 milhões de euros, o que corresponde a uma redução homóloga de 7%.