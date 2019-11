Os portugueses esperam gastar em média 387 euros por agregado familiar em compras de Natal este ano, o que representa um aumento de nove euros em relação a 2018, de acordo com o Estudo de Natal 2019 da Deloitte. O valor inclui as despesas estimadas em presentes, mas também em refeições, eventos sociais e viagens. Apesar do aumento, a média nacional encontra-se ainda abaixo da europeia, que, este ano, se situa nos 461 euros, mais 74 euros do que em Portugal.

Este aumento do orçamento das famílias para a época natalícia vai ao encontro do otimismo registado pelos portugueses em relação à economia nacional. De entre os oito países em análise, Portugal é o que regista um índice de confiança económica mais elevado, com 72% dos inquiridos a considerar que a economia nacional é estável ou está em crescimento.

A primeira quinzena de dezembro continua a ser o período preferido para os portugueses fazerem as suas compras de natal, apesar de uma tendência crescente de antecipação desta atividade, com o mês de novembro a ganhar cada vez mais peso nas preferências das famílias, destacando-se o período da Black Friday, onde 68% admite vir a fazer algumas das suas compras de Natal, um valor idêntico ao da média europeia.

Outro dado relevante do estudo, refere que a maioria dos portugueses (60%) opta por oferecer chocolates no natal, uma preferência que é partilhada por homens e mulheres. No caso masculino, as roupas e os livros são os outros presentes mais desejados. As mulheres colocam ainda a cosmética/perfumes e os livros no topo da lista das suas preferências.

Cerca de 67% dos portugueses escolhe os centros comerciais como o seu lugar de eleição para efetuarem as suas compras, ao contrário da maioria dos europeus, que optam por hipermercados. Regista-se ainda um crescimento significativo do mercado online, com 25% das compras de natal em Portugal em 2019 a já serem feitas através deste método.