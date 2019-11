O músico americano Anderson .Paak vai atuar com a sua banda, os The Free Nationals, no festival NOS Alive, o diia 10 de julho.

Este concerto vai acontecer sobre o signo do seu mais recente álbum, Ventura, lançado a 12 de abril, que foi recentemente nomeado para melhor álbum de R&B para a edição de 2020 dos Grammys.

Este é o regresso do músico a Portugal, depois do seu concerto em 2018 no Super Bock Super Rock, juntando-se assim a um cartaz que já conta com nomes como Alt-J, Billie Eilish, Cage The Elephant, Da Weasel, Taylor Swift, Caribou, Hobo Johnson and The Lovemakers, Khalid, Parcels, Parov Stelar, Taylor Swift, Two Door Cinema Club e Wolf Parade.

O festival decorre entre os dias 9 e 11 de julho.