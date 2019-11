Marcelo Rebelo de Sousa felicitou, esta quarta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pela eleição da sua equipa de comissários.

“No dia em que o Parlamento Europeu votou favoravelmente o novo Colégio de Comissários, o Presidente da República endereçou uma mensagem de felicitações à Presidente Ursula von der Leyen”, lê-se na nota partilhada no site oficial da Presidência da República.

"Ao notar a centralidade do papel da Comissão Europeia na resposta aos múltiplos desafios com que a União Europeia está confrontada, e portanto na resposta aos anseios e preocupações dos cidadãos europeus, bem como aos seus sonhos e aspirações, o Presidente da República afirmou que o novo colégio de comissários e a sua nova presidente poderão contar decisivamente com Portugal", acrescenta a mesma nota.

Também António Costa utilizou o Twitter para deixar uma mensagem à alemã.

"Parabéns Ursula von der Leyen e à nova equipa da Comissão Europeia pela eleição de hoje. Aguardamos com expetativa o trabalho a desenvolver em estreita coordenação convosco e com o Parlamento Europeu para a implementação de uma agenda progressista para a União Europeia", escreveu o primeiro-ministro.