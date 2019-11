Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, foi ouvido esta quarta-feira no parlamento e continuou a não explicar qual a razão do arquivamento do processo disciplinar de inquérito pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) em outubro de 2017. Este processo, que investigava suspeitas de corrupção e autorizações de residência ilegais, foi arquivado por Carlos Moreira, então diretor nacional do SEF, três dias depois de Eduardo Cabrita ter assumido funções.

A audição foi pedida pelo PSD e pelo CDS, mas PAN e Chega acabaram também por fazer perguntas ao ministro da Administração Interna e todos os partidos exigiram o envio do despacho de arquivamento do processo em questão, para que sejam conhecidos os fundamentos.

Ao pedido dos deputados, Eduardo Cabrita ainda alegou que estava em causa uma investigação criminal, mas André Ventura, deputado único do Chega, fez logo questão de explicar ao responsável pela pasta da Administração Interna que este é “um processo administrativo, não sujeito a segredo a justiça”.