O Lloyds Bank decidiu cortar o plano complementar de pensões do CEO António Horta Osório, avança o Financial Times. O corte traduz-se numa redução anual de 220 mil libras, o equivalente a 257,5 mil euros.

Horta Osório recebe um subsídio de pensão que equivale a 33% do seu salário, o que compara a uma média de 13% do salário que é pago aos restantes 65 mil funcionários do Lloyds Bank.

Segundo o Financial Times, esta redução decorre numa altura em que a instituição financeira oferece um aumento de 20 milhões de libras (cerca de 23 milhões de euros) para os restantes trabalhadores.

O CEO vai receber este ano 2,8 milhões de libras, mais bónus depois de no ano passado ter recebido 6,3 milhões de libras.