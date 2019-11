As obras de manutenção na Segunda Circular, que terão a duração de um ano e deverão arrancar no próximo, não vão afetar a circulação durante os dias da semana. A garantia foi dada aos jornalistas pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, à margem da apresentação do plano de requalificação da frente ribeirinha de Lisboa.

“Decidimos que não era possível esperar mais, dado o estado da via, e vamos avançar com esse processo de pavimentação. É uma decisão que tomaremos ainda este ano, no mês de dezembro, em câmara. Depois terá os procedimentos concursais. É uma obra que durará cerca de um ano, não afetará a circulação durante os dias de semana, concentrar-se-á à noite e aos fins de semana, e, por isso, a Segunda Circular, durante os dias de semana, de manhã e à noite, manterá a sua funcionalidade”, assegurou Medina.

As intervenções, garantiu, serão para manutenção da pavimentação, pinturas e iluminação pública e terão um custo de cerca de quatro milhões de euros.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa avançou ainda com a “ambição” de fazer duas obras a Norte e Oeste com o principal objetivo de “tornas bastante mais claras as ligações entre a A1 e a CRIL e entre o IC19 e a CRIL, de forma a retirar carros para a CRIL”.