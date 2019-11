O dióspiro também é uma boa fonte de vitamina C, outro antioxidante importante. O consumo regular de alimentos ricos em vitamina C ajudam o organismo a ganhar resistência a agentes infeciosos e na proteção contra os radicais livres, o que bem precisamos nesta época.

Existem duas variedades:

- Dióspiro “de abrir” O dióspiro de polpa mole poderá ser cortado ao meio e consumido com uma colher. Este é o meu favorito.

- Dióspiro “de roer” Tem a polpa mais rija, é alaranjado/amarelado e poderá ser consumido como uma maçã, com iogurte, em sumos naturais ou em saladas. E foi o que fiz, uma salada cheia de nutrientes e sabor para os dias de outono. Até mesmo os que normalmente torcem o nariz podem dar-lhe uma chance.

Salada de Outono com Dióspiros & Nozes Caramelizadas

Ingredientes

1 dióspiro

Mistura de alfaces com rúcula

½ romã

Figos secos (usei os de Mouriscas, que são mais suculentos)

Um fio de azeite extravirgem

Sumo de meia laranja ou outro citrino de que goste

Pimenta-preta de moinho

Pitada de sal

Para as nozes caramelizadas

Ingredientes

1 xícara de nozes

1 colher de sopa de mel multifloral

1 pitada de pimenta-de-caiena (opcional)

1 pitada de sal rosa

Para caramelizar

Leve ao lume uma frigideira antiaderente, coloque as nozes e tempere com pimenta e sal. Regue com o mel e vá mexendo com uma espátula durante sensivelmente 5 minutos.

Retire para um tabuleiro revestido com papel vegetal, pré-preparado, e deixe arejar entre 10 e 20 minutos.

Num prato monte a salada e tempere a gosto com azeite, citrinos, pimenta-preta e sal, e adicione as nozes a gosto.

Nota: Esta porção de nozes vai render-lhe o suficiente para reservar para um snack para acompanhar maçã fresca ou adicionar numa sopa.