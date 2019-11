A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, levou esta quarta-feira novamente a debate a situação do Serviço Nacional da Saúde (tal como o PCP).

A dirigente considerou que o “principal adversário à gestão do Serviço Nacional da Saúde chama-se Ministério das Finanças”, ou seja, o ministro das Finanças, Mário Centeno. Em causa está a suborçamentação no serviço.

Além disso, a também deputada quis saber quando estarão a trabalhar as equipas comunitárias, previstas no programa nacional de saúde mental para 2019. Há atraso, assinalou o BE, mas o primeiro-ministro respondeu que “no início de 2020 avançarão as equipas comunitárias”.

Sem esclarecer ou avançar mais detalhes, Costa prometeu que terá um plano de maior investimento no SNS e que Catarina Martins “terá uma agradável surpresa”. De realçar que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sinalizou há semanas que estaria particularmente atento ao orçamento do Estado, no capítulo para a Saúde.