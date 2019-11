Um professor agrediu, esta terça-feira, um aluno do Agrupamento de Escolas João de Araújo Correio, no Peso da Régua, no distrito de Vila Real.

O jovem de 15 anos foi transportado pelos tios para o hospital de Lamego, onde, segundo o jornal Correio da Manhã, os médicos confessaram à mãe do aluno que as marcas apresentadas pelo jovem “denunciavam uma tentativa de estrangulamento”.

Segundo a mesma publicação, os pais do aluno fizeram queixa no posto da GNR e o professor terá negado os factos e alegado que a vítima era ele. O diretor do agrupamento garantiu ainda que a escola terá providenciado “um processo de averiguações relativamente ao assunto”.