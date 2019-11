Um camião que transportava cerveja despistou-se, esta quarta-feira, no IC2, em Coimbra. O acidente ocorreu no sentido norte-sul e está a provocar congestionamentos no trânsito.

A carga transportada pelo pesado acabou por ser derramada na via, na sequência do despiste, segundo o Correio da Manhã.

O acidente não provocou quaisquer feridos, mas dois carros que se encontravam num parque de estacionamento perto da zona do acidente ficaram danificados.