Maria Rueff, de 47 anos, sofreu, esta terça-feira, um problema cardíaco, segundo a SIC Notícias. A humorista foi levada para o hospital onde continua sob observação.

A atriz Maria Rueff deu entrada ontem na unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Santa Marta, em Lisboa, com um enfarte do miocárdio, que ainda a mantém internada sob vigilância, apesar de estar fora de perigo.