Black Friday, conselhos úteis

Estamos perante uma excelente oportunidade / risco de aplicar os frutos do subsídio de Natal.

Aproxima-se mais uma black Friday a que se juntará a Cyber Monday, a primeira difere da segunda apenas, pois, inclui lojas físicas e online ao contrário da segunda que apenas incide na componente online.

Estamos, pois, perante uma excelente oportunidade / risco de aplicar os frutos do subsídio de Natal, antecipando ainda as compras de Natal e aproveitando ainda para comprar coisas que apesar de não pensarmos ontem como uma necessidade serão a partir de hoje quase uma necessidade obrigatória.

É neste contexto que, dispensando-me de julgar ou opinar sobre as oportunidades de negócios e necessidades criadas por promoções de última hora, me pretendo focar numa série de conselhos que considero úteis para evitar ser vítima de fraude.

O primeiro tem naturalmente a ver com a utilização de redes wi-fi gratuitas e com a segurança não garantida. O meu conselho passa naturalmente para utilização de redes seguras pois a poupança pontual de dados em locais públicos poderá sem dúvida provocar elevados custos no caso de ser vítima de ataques que ocorrem nestas redes mais suscetíveis e vulneráveis.

O segundo conselho prende-se também com a utilização de sites de compras seguros, cujo endereço tenha para além do “http” o “s” de segurança, que oferecem maiores garantias de credibilidade do site.

O terceiro conselho que faço prende-se com a leitura das políticas de devolução de produtos comprados neste tipo de campanhas que podem fazer todas a diferença no caso de existir um defeito, um engano ou simplesmente por não gostar do produto.

Por último as formas de pagamento, onde existem duas formas de minimizar o risco de pagamento e garantir a segurança do mesmo: utilizando formas de pagamento como o paypal, que não mostram os seus dados bancários diretamente e que permitem reembolso em caso de devolução, ou através da utilização de cartão mbnet criado com um prazo e um plafond específico e que poderão também mitigar o risco de fraude.

Após deixar esta pequena lista de pequenos conselhos basta-me desejar umas excelentes pesquisas e compras para todos em segurança!