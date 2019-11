Fernando Santos revelou, esta terça-feira, que enviou uma mensagem de “muito boa sorte” a Jorge Jesus antes da final da Taça Libertadores. O selecionador português disse sentir “um orgulho enorme” ao ver Jesus “elevar tão alto o nome de Portugal” ao conquistar o troféu e ainda o campeonato brasileiro.

"Tive a oportunidade de o fazer [enviar uma mensagem] antes do jogo, ou seja, desejar-lhe muito boa sorte e que tudo corresse bem, que estava cá a torcer por ele", revelou o treinador, citado pela agência Lusa, à margem da apresentação do novo livro do comentador Luís Freitas Lobo.

Jorge Jesus acabou por conquistar a Libertadores, frente ao River Plate, no Peru, por 2-1. Fernando Santos confessa que ainda a partida não tinha terminado e já estava novamente a enviar uma mensagem ao técnico português para o felicitar.

“Imediatamente a seguir ao jogo, acho que o jogo ainda não tinha terminado, foi quando foi o segundo golo, já achei que eles iam ganhar, mandei-lhe uma mensagem de parabéns. Fiquei muito feliz por ele, como todos os portugueses", disse o treinador, de 65 anos.

"É, para nós, um momento de orgulho enorme ter não só um amigo e colega de profissão, mas um português triunfar e elevar tão alto o nome de Portugal, num país como o Brasil, principalmente, porque eles agora contam menos anedotas sobre os portugueses", brincou.