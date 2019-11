O Sporting oficializou, esta terça-feira, a renovação do contrato de Bruno Fernandes. No entanto, o clube leonino não deu informações sobre qualquer variante do novo contrato.

"Para mim, é um orgulho e o reconhecimento do meu trabalho. É o sinal de que estou a fazer as coisas bem", disse o médio português, em declarações ao jornal Sporting.

“Podem esperar mais e melhor. Prometo a mesma entrega e a mesma dedicação para podermos ter mais momentos de glória como tivemos na temporada passada”, acrescentou.