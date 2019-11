Depois de ter estado no mesmo festival em 2015, Mac DeMarco, estrela do indie rock, regressa ao evento para uma atuação que se focará no seu mais recente trabalho, Here Comes the Cowboy, lançado em maio deste ano.

Para além do canadiano, Squid, banda de post-rock destacada em agosto pelo jornal britânico The Guardian como One to Watch, onde destacam jovens bandas que estão a emergir, e Tommy Cash, rapper da Estónia que esteve este ano no festival NOS Primavera Sound, no Porto.

Esta é a 28ª edição do Paredes de Coura, festival que decorre entre os dias 19 e 22 de agosto e, para já, conta no cartaz nomes como Pixies, IDLES, Parquet Courts, Wood ou The Comet is Coming.

Os passes gerais estão à venda por 95€ nos locais oficiais.