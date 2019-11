O Conselho de Jurisdição do Livre vai avaliar os problemas internos entre o partido e Joacine Katar Moreira. Mas o que significa isto na prática? Segundo a informação disponível no site do Livre, o Conselho de Jurisdição, que é composto por onze elementos, é responsável “pela interpretação e aplicação internas da Lei, dos Estatutos e Regulamentos e pela fiscalização e controlo internos da gestão financeira do partido, e ainda pelo respeito pelo Código de Ética”.

Ricardo Sá Fernandes, que faz parte do Conselho de Jurisdição, disse, em declarações à SIC Notícias, que o caso será analisado “com transparência, com respeito por todos, respeitando todos, ouvindo todos e decidindo no interesse do partido e da democracia portuguesa”. Independentemente do resultado, uma coisa é certa: o Livre não pode tirar Joacine do Parlamento (ver caixa ao lado).

Ao i, Joacine Katar Moreira admite que a comunicação tem de ser melhorada, mas desmente que tenha sentido falta de apoio do partido: “O Livre é um partido aberto, democrático e inclusivo. Foi por isso que eu e todos os outros nos aproximámos e aqui permanecemos. Por ser um partido que quer fazer diferente e que é plural. A comunicação interna precisa de ser melhorada mas eu nunca estive sozinha na camaradagem partidária. Tive sempre o apoio de muitos membros e apoiantes”.

Livre em Cabanas de Viriato Joacine Katar Moreira abandonou a Assembleia mais cedo para ir até Cabanas de Viriato, terra de Aristides de Sousa Mendes. Segundo a assessoria da deputada, a direção já sabia que Joacine iria abandonar a reunião mais cedo, por forma a conseguir estar reunida esta segunda-feira com várias figuras ligadas à autarquia de Carregal do Sal e à família do cônsul português, a discutir pormenores do primeiro projeto de resolução apresentado pelo Livre.

“Estivemos hoje reunidos com várias personalidades e entidades em Carregal do Sal. Foi um dia preenchido e muito enriquecedor. Foi muito importante recebermos os incentivos e saber do bom acolhimento desta nossa primeira iniciativa legislativa por parte das entidades afetas ao património e à figura histórica de Sousa Mendes”, explicou ao i Joacine Katar Moreira.

A deputada do Livre teve oportunidade de se encontrar com o neto de Aristides de Sousa Mendes. “O encontro foi bonito e até diria, emocionante. Este projeto de resolução procura repor a justiça histórica e o reconhecimento nacional e político do legado do seu avô e isso tem para ele, como é natural, uma grande carga sentimental e simbólica. Recebemos do seu lado todo o apoio”, afirmou. A deputada fez ainda questão de explicar alguns pormenores do projeto de resolução apresentado: “A panteonização não é sinónimo de transladação. Aquilo a que nos referimos neste projeto é à importância da concessão de honras de panteão, que pode passar pela construção de um cenotáfio no panteão, reconhecendo o legado ético e a salvação de milhares de pessoas por Sousa Mendes”, disse.