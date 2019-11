Mais de 80 mil consumidores já assinaram a petição da Deco pela descida do IVA na eletricidade e no gás natural, dos atuais 23% para os 6%. Os partidos preparam-se para discutir e votar o tema na Assembleia da República, e a associação veio a público recordar que, para se confirmar esta alteração, “basta que todos os partidos que incluíram a medida nos seus programas sejam coerentes nesta votação”.

A Deco recorda que esta é uma reivindicação com oito anos, na sequência do período de assistência financeira ao país, e que ainda “existem números de que Portugal e os seus responsáveis políticos não se podem orgulhar”.

Segundo a Deco, os portugueses “pagam a quinta taxa de IVA na energia mais elevada da União Europeia”, mas a situação pode alterar-se já no próximo mês de dezembro, caso se confirme a existência de uma maioria negativa no Parlamento que permita alterações à taxa do imposto ao consumo, a partir de 2020.