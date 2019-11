Um terramoto de magnitude 6,4 na escala de Richter, que abalou a Albânia, na madrugada desta terça-feira, provocou, pelo menos, 13 mortos e 600 feridos, de acordo com dados oficiais fornecidos pelo Ministério da Defesa do país, segundo a BBC.

A maioria das vítimas morreu devido ao colapso dos prédios onde estavam, no momento em que se deu o terramoto. Uma das vítimas foi um homem que acabou por saltar da sua varanda, em pânico, quando o prédio onde estava começou a desabar.

Ainda existem várias pessoas presas sobre os escombros. Um homem em Durres disse ao canal de notícias local News24 que sua filha e sobrinha estavam presas entre os escombros de um prédio que colapsou. "Conversei com a minha filha e sobrinha por telefone. Elas disseram que estão bem e a aguardar o resgate. Não consegui falar com a minha esposa. Existem outras famílias, mas não pude conversar com elas."

Vinte e oito pessoas já foram resgatadas dos escombros dos prédios. De acordo com a ministra da Defesa, OIta Xhaca, os trabalhos de resgate estão a ser complicados devido à falta de preparação do país para este tipo de situações e devido a muitos dos prédios ainda estarem parcialmente de pé, mas em risco de colapso.

A cidade de Durres, uma cidade costeira localizada a 40 quilómetros da capital, foi o local onde foram encontradas mais vítimas, devido à proximidade do epicentro do sismo, que foi registado no Mar Adriático. No entanto, também em Thumana e Kurbin foram encontradas vítimas.

Cerca de 600 pessoas necessitaram de receber assistência médica nos hospitais de Tirana, Durres, Kruja, Kurbin e Lezha. Três encontram-se em estado grave, tendo um deles já sido operado.

As Forças Armadas atuam no terreno com o apoio de 400 militares. O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, anunciou que forças de França, da Itália, da Grécia, da Sérvia, do Montenegro e de Kosovo se juntarão, em breve, às equipas locais.

A 21 de Setembro, um sismo de magnitude 5,6 na escala de Richter atingiu a Albânia, causando estragos em cerca de 500 casas.