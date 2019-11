A GNR de Setúbal deteve, esta segunda-feira, um homem de 31 anos que estava evadido do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz desde o passado dia 14 de novembro.

A detenção foi feita, segundo um comunicado, na sequência de os serviços do estabelecimento prisional terem informado a GNR que o indivíduo tinha morada na área do posto territorial. Os militares procederam então a “diligências no sentido de assegurar a sua localização, o que veio mais tarde a acontecer".

No decurso de uma ação de patrulhamento os militares "abordaram um indivíduo na estação fluvial da Trafaria, cujas características correspondiam ao evadido", lê-se no comunicado.



O homem foi depois identificado e transportado de volta para o estabelecimento prisional em causa.