O projeto para aumentar a capacidade aeroportuária de Lisboa para 72 movimentos por hora foi aprovado pela Infanav, entidade que tem a seu cargo a gestão estratégica do espaço aéreo. A ideia é reorganizar e conciliar a “utilização civil e militar do espaço aéreo da região de Lisboa e a sua aprovação significa que estão reunidas as condições para aumentar gradualmente a capacidade da ATL [Área Terminal de Lisboa] até aos 72 movimentos por hora” face aos atuais 44. Os termos previstos nestes acordos entre a Força Aérea e a NAV preveem a cedência de espaço aéreo de Sintra a partir de abril de 2020 e a cedência parcial do espaço aéreo de Monte Real a partir do verão IATA 2021.

No caso de Sintra, o objetivo visa a viabilização do “Point Merge System – o novo sistema de encaminhamento de tráfego – já a partir de abril de 2020”, acrescenta a NAV.

A NAV explica ainda que a reorganização operacional do espaço aéreo não só vai aumentar a capacidade aeroportuária de Lisboa como também oferecer uma estrutura de espaço aéreo mais eficiente, o que vai permitir uma melhor gestão do tráfego na fase de aproximação a Lisboa. Desta forma, detalha, vai reduzir os atrasos e o total de emissões de gases de estufa associados ao transporte aéreo.

Impasse

Esta solução surge numa altura em que se continua a discutir uma solução para o futuro aeroporto. Para já, continua tudo de olhos postos na ANA – Aeroportos de Portugal, que tem até 20 de dezembro para responder às medidas mitigadoras do impacto ambiental para o aeroporto do Montijo – um timing que já foi pedido pelo presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) para ser encurtado. “O que pedi à ANA foi que encurtem o mais possível este prazo de 20 de dezembro, porque cada vez que falamos num prazo tudo para”, revelou Francisco Calheiros que põe ainda em causa que a abertura da nova infraestrutura esteja concluída em 2022.

Também o chairman da ANA já veio considerar que há medidas “absurdas” entre as propostas da Associação Portuguesa do Ambiente (APA) para mitigar o impacto ambiental do aeroporto no Montijo. E deu exemplos: “As companhias aéreas terem de financiar os barcos da Transtejo não tem sentido, quem vai pagar na realidade são as taxas dos passageiros”, afirmou José Luís Arnaut, criticando ainda a medida de a ANA ter de construir parte da pista sobre estacas.

Menos convencido com esta solução está Santana Lopes, que recentemente esteve reunido com Marcelo Rebelo de Sousa para apresentar a solução Alverca como alternativa ao Montijo.

“É uma solução que conta com melhores acessos, apresenta menor impacto ambiental, apesar de contemplar uma pista sobre o mouchão, e terá menos custos face à solução Montijo, tanto que terá a vantagem de funcionar com os acessos rodoferroviários existentes, o que simplifica bastante todo este projeto”, referiu ao i José Furtado, especialista português no setor e responsável pelo desenvolvimento deste projeto.