A advogada de Sara, a mãe que abandonou o filho recém-nascido no caixote do lixo, anunciou, esta quinta-feira, que a jovem de 22 anos prescindiu dos seus serviços. Ana Maria Lopes irá manter-se em funções até ser nomeado uma nova defesa.

"Decorre, do teor do documento intitulado 'revogação de procuração forense' que me foi notificado, a declaração da arguida de que revoga a procuração a meu favor e que pretende manter a defensora oficiosa que a patrocinou no primeiro interrogatório, o que revela tratar-se de uma declaração pouco esclarecida e até induzida em erro", escreve a advogada, numa nota enviada à agência Lusa.

A nomeação “urgente de um novo oficioso para a patrocinar [a Sara]” já foi requerida, e, pelo facto de ser obrigatória a assistência da arguida por um defensor, a advogada manter-se-á em funções, apesar de a revogação da procuração a seu favor ter a data do passado dia 12 de novembro.

"No respeito pela vontade da Sara, que, independentemente das razões, pode livremente constituir mandato forense e revogá-lo quando assim entender”, lê-se na nota.

A jovem sem-abrigo de 22 anos abandonou o filho num caixote do lixo junto da estação de Santa Apolónia. Segundo a Polícia Judiciária, a mulher agiu sozinha, sem nunca ter revelado a gravidez a ninguém.