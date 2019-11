Ricardinho anunciou, esta segunda-feira, que vai deixar, no final da temporada, o Inter Movistar. Através do Instagram, o jogador de futsal revelou que o vínculo com o emblema espanhol termina no fim desta época e que não vai renovar contrato.

"É o momento e queria anunciar a minha decisão. Não tive intenção de renovar e terminarei esta página de ouro. O Inter deu-me tudo e eu acredito que também cresci no clube. Irei continuar sendo profissional e tentarei ganhar todos os títulos possíveis. Estou muito agradecido", disse o português, sem revelar detalhes sobre o seu futuro profissional.

Recorde-se que Ricardinho chegou ao Inter Movistar na temporada 2013/14. O futsalista, de 34 anos, que foi considerado o melhor do Mundo nos últimos cinco anos, conquistou ao serviço dos espanhóis cinco títulos de campeão nacional, três Supertaças, três Taças de Espanha, uma Taça do Rei e ainda duas Champions.