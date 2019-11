Acácio Pereira, presidente do Sindicato Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF (SCIF/SEF), exigiu hoje o reforço “urgente” do número de inspetores no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Em causa está a sobrecarga de trabalho do número atual de efetivos.

“A situação é crítica. Os inspetores do Aeroporto Francisco Sá Carneiro estão exaustos devido às condições de trabalho demasiado exigentes durante os turnos. Falam ainda em pressão constante por parte dos passageiros devido às longas filas de espera para o controlo”, explicou o líder sindical do SEF em comunicado.

Acácio Pereira refere que o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, “está saturado, cada vez com mais voos, o que faz com que muitos destes estejam a ser deslocados para o Porto”. Apesar dessa deslocação, o sindicalista afirma que “os recursos do SEF não aumentaram em proporção, estando agora a replicar-se no Francisco Sá Carneiro os problemas sentidos até há pouco tempo em Lisboa”.

Esta é, de resto, uma situação que tenderá a agravar-se no final do ano, segundo o líder sindical, uma vez que essa é a altura em que aumenta consideravelmente o fluxo de passageiros nos aeroportos.

O representante do SEF adverte que “só é possível combater a imigração ilegal, a falsificação de documentos e o tráfico e exploração de seres humanos com a abertura de novos concursos para inspetores, os quais tenham por base um levantamento sério e rigoroso das necessidades” do serviço.

Os inspetores do SEF no Norte reúnem-se hoje ao final da tarde, no próprio aeroporto, numa assembleia Regional Extraordinária, por forma a discutir a falta de inspetores naquele aeroporto e nas restantes unidades orgânicas da Direção Regional.