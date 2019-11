As candidaturas ao Programa de Renda Acessível (PRA) da Câmara Municipal de Lisboa podem ser realizadas a partir do próximo dia 12 de dezembro, numa plataforma que será criada exclusivamente para o efeito. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, à RTP2. Este é um programa levado a cabo pela Câmara de Lisboa e anunciado em julho deste ano e que tem como principal objetivo de controlar os preços altos de arrendamento praticados na região e é destinada para a classe média e para jovens.

O programa prevê que os valores das rendas não ultrapassem 30% do salário ou rendimento líquido de um agregado e há rendas a partir dos 150 euros.

Por exemplo, um T2 não deve ultrapassar os 600 euros e um T0 não pode ir além dos 400 euros. Um T1 não deve custar mais do que 500 euros mensais e a renda de um T3 rondar o limite dos 800 euros.

As habitações serão distribuídas aos candidatos através de sorteio em ato público.

A autarquia vai disponibilizar, para já, 120 habitações na cidade de Lisboa. “Casas que são a preços que as pessoas podem pagar”, disse Fernando Medina, acrescentando que “o preço definido, e que a CML aprovou, não deve ser mais de 1/3 do seu rendimento líquido disponível”.

Em julho, quando o programa foi apresentado pela câmara, o presidente esclareceu os jornalistas que o objetivo é colocar no mercado cerca de seis mil casas com rendas acessíveis. “O nosso objetivo de médio prazo é ir bastante além das 6.000 casas. Estamos a iniciar um processo na cidade de Lisboa que durante muitas décadas não construiu nem reabilitou casas em número significativo para as classes médias”.

Para ser elegível ao programa, o valor do rendimento bruto do agregado habitacional tem de estar situado entre o salário mínimo nacional e um máximo de 35 mil euros por ano por pessoa. Se a candidatura incluir duas pessoas, o valor aumenta para um máximo de 45 mil euros anuais.

A CML explica que os valores máximos permitem abranger com segurança as classes médias, pois correspondem ao percentual 90 de rendimento dos agregados da Área Metropolitana de Lisboa.