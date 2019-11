Jorge Jesus recebeu, esta segunda-feira, o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro, depois de conquistar a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro, este fim de semana. Durante o seu discurso na Câmara de Deputados, o técnico português acabou por se emocionar.

“Queria agradecer ao presidente desta linda casa, ao governador e aos vereadores. Eu, como português, e hoje, como um cidadão carioca... antes de ser cidadão carioca, eu já era um cidadão brasileiro porque Portugal está ligado ao Brasil desde 1500 quando Pedro Álvares Cabral chegou a Porto Seguro. Na minha infância, os meus professores ensinaram-me que o Brasil era um país irmão. Foi assim que fui educado. Hoje, ao ser homenageado pelo estado do Rio, eu sinto um grande orgulho por estar aqui, mas devo-o a duas coisas importantes: por amar o futebol e por estar a treinar o maior clube do mundo”, começou por dizer o treinador.

"O futebol faz parte da cultura do povo e nós em Portugal fomos habituados, há 40 anos, desde que as novelas brasileiras entraram na casa dos portugueses, a conhecer grandes cantores brasileiros e a história deste país. Hoje a história também ocorre ao contrário. A minha avó é brasileira e no meu corpo corre sangue brasileiro. Eu até estou emocionado, porque há uma ligação muito estreita entre estes dois países. E hoje sei que o meu país está orgulhoso de mim", rematou.