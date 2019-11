Morreu aos 76 anos o cantor Eduardo Nascimento, que representou Portugal no festival Eurovisão, em 1967, com a canção O Vento Mudou.

O músico nasceu em Luanda, Angola, em junho de 1943, e destacou-se na cena musical de Lisboa na década de 1960, com a participação num concurso de ié-ié realizado no antigo Teatro Monumental. Nascimento atuava com a sua banda, Os Rocks, com a qual venceu o Prémio de Imprensa, em 1966.

As vitórias abriram-lhe as portas para o Festival RTP do ano seguinte, onde viria a interpretar a canção vencedora, com composição de Nuno Nazareth Fernandes e letra de João Magalhães Pereira, suplantando então nomes mais conhecidos da música portuguesa como o Duo Ouro Negro, António Calvário e Artur Garcia.

A sua participação no festival viria a colocá-lo no 12.o lugar da competição europeia, que nesse ano ocorreu em Viena. A vitória pertenceria à inglesa Sandie Shaw, com a música Puppet on a String.

De acordo com o histórico da Eurovisão, Eduardo Nascimento foi o segundo cantor negro a pisar os palcos da Eurovisão, depois da holandesa Milly Scott, que cantou a música Fernando en Filippo, no ano anterior, e foi o primeiro cantor negro a representar Portugal no festival.

O nome de Eduardo Nascimento ficou desde sempre associado a O Vento Mudou, música que recebeu interpretações de músicos como UHF, Miguel Ângelo, dos Delfins, e Adelaide Ferreira.