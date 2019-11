Rui Rio é a alternativa ao PS, à esquerda radical, ao neoliberalismo e ao populismo

O líder do PSD tem feito bom uso do apoio que tem recebido num quadro de adversidade política e mediática.

O PSD aproxima-se mais uma vez de um momento importantíssimo da sua vida interna e, por inerência, da sua implantação na vida nacional.

Já em janeiro, os sociais-democratas militantes (que são uma minoria face à enorme quantidade de eleitores) vão voltar a determinar quem vai liderá-los nos próximos dois anos e enfrentar os desafios que se colocam ao partido e a Portugal.

Há, portanto, que tomar opções dentro do quadro das candidaturas que se apresentam, entre Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz.

Todos me merecem consideração, respeito e companheirismo, pelo que deram a Portugal, à democracia e ao PSD em momentos difíceis de adversidade política, seja em apoio do nosso Governo na fase pós-falência socrática, seja na oposição à geringonça e ao coletivismo assistencialista que nos têm desgovernado e conduzem ao impasse de forma lenta, mas inexorável.

Há cinco anos fui ao Porto com António Capucho dizer pessoalmente a Rui Rio que ele seria a solução para o PSD, desafio com o qual ele não se comprometeu desde logo.

Mais tarde, em circunstâncias também difíceis, deu o passo em frente. E voltei a apoiá-lo. Fi-lo por imperativo de consciência, por coerência, e não por honrarias que não pedi nem ele oferece em troca de apoio.

Reafirmo hoje o que na altura pensei: Rui Rio mantém as condições essenciais para a liderança e para levar o PSD à vitória nos próximos anos, invertendo a tendência sistemática de derrota.

Com ele é possível dar a volta a um resultado autárquico traumático e desolador. Com ele é possível o PSD posicionar-se num quadrante da sociedade portuguesa que não é extremista, mas cultiva valores de convivência, de justiça social e de reformismo, como preconiza a social-democracia que alguns julgam extinta.

Com ele é possível posicionar o PSD ao centro para ser simultaneamente alternativa ao PS, à esquerda radical, ao neoliberalismo e ao populismo, porque é no campo da moderação e do bom senso que se ganham eleições e se constrói riqueza coletiva.

No que me diz respeito e por ter sido vereador em Lisboa, sei bem o que a cidade representa e do que precisa. Precisa do PSD como símbolo de progresso e governação de proximidade, como já foi. Acredito que Rui Rio saberá encontrar uma estratégia vencedora para os grandes centros urbanos, procurando os entendimentos que gerem alternativas ao que existe.

O PSD tem nas autarquias e no país um espaço natural que é interclassista, livre, democrático e que não é nem vermelho nem amarelo: é cor de laranja, o que por si só é uma definição política objetiva.

Os desafios que se apresentam e que coletivamente temos de enfrentar levam-me a mais uma vez apoiar Rui Rio nesta sua caminhada, sem embargo de poder a todo o momento emitir pontualmente divergências.

Apoiar não é de modo nenhum apagar-se. É estar ao lado, sem subordinação e com respeito, mas exigindo também que haja lealdade e boas escolhas de quem se propõe dirigir um partido como o PPD/PSD.

Rui Rio tem sido confiável e tem feito bom uso do apoio que tem recebido na adversidade política e mediática que lhe faz barreira. Merece mais uma vez a confiança do PSD e dos seus sábios militantes, porque são eles que decidem e mais ninguém.

Engenheiro, ex-vereador executivo da Câmara Municipal de Lisboa