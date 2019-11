O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, lançou este domingo o seu manifesto eleitoral. A diferença entre o programa dos conservadores e o dos trabalhistas, liderados por Jeremy Corbyn, não podia ser maior: Johnson quer um aumento anual do investimento público de 2,9 mil milhões de libras (3,4 mil milhões de euros) e Corbyn de 83 mil milhões de libras (96,6 mil milhões de euros).

Apesar de ter sido o seu foco durante toda a campanha, Johnson garante que o seu objetivo não é apenas “concretizar o Brexit“ - algo que, diz, fará ainda este ano -, mas também melhorar hospitais, escolas e infraestruturas. Contudo, por cada libra em mais investimento público que os conservadores prometem, o programa trabalhista promete 28.

Se o manifesto de Corbyn é “notável pela escala das suas ambições, o dos conservadores não é”, disse ao Guardian o diretor do think tank Instituto de Estudos Fiscais, Paul Johnson, que acrescentou: “Se um único Orçamento do Estado contivesse todas estas propostas fiscais e de gastos, estaríamos a chamar-lhe modesto. Como plano para um Governo de cinco anos, a falta de ação política significativa é incrível”.