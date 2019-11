A tempestade Sebastien deve chegar aos Açores entre o final da noite deste domingo e a madrugada de segunda-feira, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em comunicado.

“Prevê-se que o vento sopre forte com rajadas até 120 quilómetros por hora no grupo Ocidental, 100 quilómetros por hora no grupo Central e até 90 quilómetros por hora no grupo Oriental”, informa o IPMA, acrescentando que está ainda previsto um aumento da agitação marítima com ondas de altura significativa a rondas os seis ou sete metros. Vão decorrer ainda períodos de chuva forte.

A nota refere também que, à medida que a tempestade se desloca para nordeste, poderá perder as características tropicais, “transformando-se numa depressão extra-tropical com um sistema frontal associado”.

Foi emitido aviso laranja para a noite deste domingo no grupo Ocidental. Todas as ilhas estarão esta segunda-feira sob aviso amarelo.