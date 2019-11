A Guarda costeira italiana encontrou, durante o fim-se-semana, sete cadáveres de migrantes ao largo da praia de Cala Galera, na costa sul de Lampedusa.

As equipas de socorro encontraram os corpos de cinco mulheres, após um barco com 150 pessoas ter naufragado junto da ilha siciliana. No sábado, as autoridades costeiras retiraram do mar três cadáveres e outros dois foram encontrados na praia por funcionários da alfândega.

Outros dois corpos foram encontrados perto da mesma praia na zona sul de Lampedusa.