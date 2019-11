Pelo menos 24 pessoas morreram, este domingo, na República Democrática do Congo (RDC), na sequência da queda um avião sobre um bairro na cidade de Goma, a este do país.

Segundo a BBC, quatro pessoas residentes no bairro de Mapendo estão entre as vítimas. As autoridades informaram que a aeronave transportava 19 pessoas, entre os quais 17 passageiros e dois membros da tripulação.

O voo, da companhia Busy Bee, com destino a Beni, uma cidade localizada 350 km a norte de Goma, caiu um minuto depois de descolar.

O avião despenhou-se depois de “falhar” a descolagem do aeroporto da cidade este domingo, segundo as autoridades. As causas ainda estão por confirmar, porém, os acidentes aéreos são frequentes na RDC devido à manutenção ineficaz dos aviões comerciais do país, que estão proibidos de voar no espaço aéreo da União Europeia.