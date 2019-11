A agência de viagens Fronteiras de Papel, em Mafamude, está a ser acusada de burla, depois de vários clientes terem denunciado às autoridades que não conseguiram embarcar nos respetivos voos. Segundo o jornal Correio da Manhã, as denúncias começaram a ser feitas há cerca de duas semanas. Os clientes não terão conseguido embarcar nos respetivos voos, quer porque em vez dos bilhetes tinham reservas sem validade, quer porque nunca mais foram contactos pela firma depois de realizados os pagamentos.

A empresa, com sede em Vila Nova de Gaia, terá ainda utilizado a imagem e o nome da empresa Viagens 360, com a qual já tinha tido uma parceria.

O dono desta empresa, Paulo Correia, que já apresentou queixa, terá dito, ao Correio da manhã, não saber “ao certo quando pessoas são”. “Para já, talvez umas cinco ou seis. Mas já estamos a falar de valores avultados. Um dos lesados ficou sem sete mil euros, um outro sem dois. Temos medo que, com o passar dos dias, mais pessoas se queixem".

A parceria entre as duas agências terminou depois de a empresa Viagens 360 perceber que “a agência em questão estava em dívida com fornecedores e existiam reclamações de clientes”. A empresa lesada terá pedido “expressamente” para não utilizarem o seu nome, e, em setembro, a Viagens 360 teve conhecimento de que isso ainda acontecia.”



A irmã do dono da empresa acusada é a única que atende o telefone, segundo Paulo Correia, dizendo que “vai resolver, mas, até agora, nada”. O espaço físico da empresa encontra-se encerrado há cerca de duas semanas, segundo a mesma publicação.

A página de Facebook da agência encontra-se agora indisponível.