Foi mais uma vitória à tangente para o Benfica, com a agravante de ter ocorrido no terreno de uma equipa do Campeonato de Portugal. As águias apuraram-se para os oitavos-de-final da Taça, ao vencer em Vizela por 2-1, mas não pouparam para o susto, após nova exibição muito sofrível.

Os vizelenses, líderes da Série A do terceiro escalão do futebol português, adiantaram-se no marcador logo aos seis minutos, por intermédio de Samu. Vinte minutos depois, ficariam reduzidos a dez, depois de Ericson ver o segundo amarelo, mas nem assim se entregaram ou tiraram o pé - antes pelo contrário: até ao intervalo, foram de longe a melhor equipa em campo.

No descanso, Bruno Lage trocou Samaris por Carlos Vinícius e, já a meio da segunda parte, Gabriel por Caio Lucas. Aí, o Benfica ganhou finalmente a intensidade que estava a faltar e chegou ao empate aos 70' por Raúl De Tomás, a cruzamento de Jota. A três minutos dos 90, Caio Lucas fez uma assistência sublime para Carlos Vinícius e o avançado brasileiro não falhou na cara de Cajó, consumando a reviravolta dos campeões nacionais.

São agora oito as equipas já apuradas para a próxima fase da competição: além do Benfica, estão nos oitavos também o Santa Clara, o Varzim, o Sertanense, o Académico de Viseu, o Espinho, o Famalicão e o Braga. Este domingo jogam-se mais oito encontros.

Quadro completo da quarta eliminatória

Sexta-feira:

Leixões-Santa Clara, 1-4

Varzim-Loures, 1-0

Sábado:

Sertanense-Farense, 2-1 (ap)

Espinho-Arouca, 3-2 (ap)

Académico de Viseu-Feirense, 1-0

Famalicão-Académica, 1-0

Braga-Gil Vicente, 1-0

Vizela-Benfica, 1-2

Domingo:

Anadia-Beira Mar, 15h00

Moreirense-Mafra, 15h00

Paços de Ferreira-Sanjoanense, 15h00

Pedras Salgadas-Canelas 2010, 15h00

Sintra Football-Marinhense, 15h00

Rio Ave-Alverca, 15h30

FC Porto-Vitória de Setúbal, 17h30

Chaves-B-SAD, 20h00