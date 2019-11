A estreia do português José Mourinho no comando do Tottenham não poderia ter corrido melhor, ao vencer a partida contra o West Ham, que jogava em casa, por 3-2, em jogo da 13.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

A vitória quebrou o ciclo de 12 jogos sem vencer fora de casa. O Tottenham não vencia fora desde a 23.ª jornada do campeonato passado, somando, desde então, nove derrotas e três empates.