Frederico Morais (ou Kikas) está de regresso à elite do surf mundial: o surfista português garantiu um lugar no Campeonato do Mundo (WCT) do próximo ano, ao atingir os quartos-de-final do QS10000 de Haleiwa, no Havai – onde irá defrontar o lendário Kelly Slater e também Barron Mamiya e Mitch Crews.

O surfista português somará 20 mil pontos no circuito de qualificação (WQS) no final deste evento, o número necessário para voltar à elite mundial, onde competiu já em 2017 e 2018 (14.º e 23.º lugar).

Este ano, disputou já seis campeonatos na elite na condição de suplente e garantiu ainda uma vaga para Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ao sagrar-se o melhor europeu nos Mundiais.