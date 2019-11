Inicia-se esta sexta-feira a quarta ronda da Taça de Portugal, já com clubes históricos (e um da I Liga) em competição: o secundário Leixões, vencedor da prova em 1960/61, recebe o Santa Clara, com o Varzim a servir de anfitrião ao Loures, um dos 13 representantes do Campeonato de Portugal ainda em prova.

As partidas de maior cartaz, ainda assim, surgem apenas no sábado e no domingo. Se o Famalicão-Académica já suscitará grande curiosidade, pelo início de temporada belíssimo dos minhotos e pela história dos estudantes, mais emoções se preveem para a receção do Braga ao Gil Vicente, no primeiro de dois jogos entre primodivisionários – o segundo jogar-se-á domingo, com o Vitória de Setúbal a visitar o Estádio do Dragão, na partida que marcará a estreia do espanhol Júlio Velázquez no comando técnico dos sadinos.

Assim que acabar a partida em Braga (caso não seja preciso ir a prolongamento, claro está), inicia-se em Vizela um dos encontros mais importantes (ou pelo menos mais mediáticos) da história do clube: a receção ao Benfica, campeão nacional em título e recordista de vitórias na prova (26). Os vizelenses só receberam as águias uma vez até hoje (em 1984/85, no ano em que registaram a única presença na divisão maior do futebol nacional) e estão a contar com a boa vontade dos encarnados – mas só no que respeita às contas: em termos de desfecho da eliminatória, sonhar ainda é grátis. “Esperamos um jogo de festa, com a equipa a desfrutar do momento, mas de uma forma ambiciosa. O estádio vai estar cheio e será mais um aliciante para nos transcendermos e fazer uma grande noite, vencendo o Benfica”, atirou o técnico Álvaro Pacheco, que ainda tem a presença no banco em dúvida após ter recebido ordem de expulsão na última jornada do Campeonato de Portugal, no jogo com o São Martinho.

Fora da competição, recorde-se, está já o Sporting, detentor do troféu, que caiu logo na terceira ronda em casa do Alverca (2-0), um histórico que atualmente compete no terceiro escalão do futebol nacional e que agora visitará o Rio Ave. Nesta ronda estarão em prova 11 equipas da I Liga, oito da II e 13 do Campeonato de Portugal – quatro das quais têm presença assegurada nos oitavos, mercê dos encontros entre si ditados pelo sorteio.

4.ª Eliminatória

Sertanense-Farense 23/11 (14h)

Espinho-Arouca 23/11 (15h)

Académico de Viseu-Feirense 23/11 (15h)

Famalicão-Académica 23/11 (16h45)

Sp. Braga-Gil Vicente 23/11 (18h30)

Vizela-Benfica 23/11 (20h45)

Sintra Football-Marinhense 24/11 (15h)

Pedras Salgadas-Canelas 2010 24/11 (15h)

Paços de Ferreira-Sanjoanense 24/11 (15h)

Anadia-Beira-Mar 24/11 (15h)

Moreirense-Mafra 24/11 (15h)

Rio Ave-Alverca 24/11 (15h30)

FC Porto-Vit. Setúbal 24/11 (17h30)

Desp. Chaves-Belenenses 24/11 (20h)