O Sindicato dos Médicos da Zona Sul denunciou esta sexta-feira que os médicos de família das unidades cujo horário foi alargado para compensar o fecho da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, estão a ser obrigados a fazer horas extraordinárias, o que está a afetar a organização do trabalho nos centros de saúde.

"A incapacidade gestionária da situação levou a que a alternativa passe por impor o prolongamento do funcionamento dos centros de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Almada-Seixal, à custa de trabalho extraordinário, durante a semana e aos fins-de-semana, por parte dos médicos de família (MF), já sobrecarregados com os cuidados a uma população altamente carenciada", refere o sindicato, em comunicado. "A solução arranjada não só mantém o encerramento das urgências pediátricas do Hospital Garcia de Orta como diminui o acesso da população aos cuidados de saúde primários, já por si tão deficitários nesta região, uma das mais carenciadas em termos de médicos de família."

O sindicato condena o grave desrespeito pelos profissionais, que na passada sexta-feira receberam a informação de que teriam de iniciar trabalho extraordinário na segunda-feira seguinte, denunciando que as escalas de trabalho suplementar estão a ser impostas e determinadas pelas chefias.

"Este tipo de gestão autocrática é reflexo da atual desorganização do nosso SNS, com um Ministério da Saúde que resolve 'problemas' sem qualquer planeamento de recursos humanos e descurando os cuidados de saúde prestados à população", refere o sindicato.