Tudo depende do tipo de crédito. Se estivemos a falar no da habitação, nem sempre essa opção é vantajosa. Por exemplo: se a taxa de juro do crédito à habitação for inferior à taxa de juro que receberá por investir a sua poupança numa aplicação financeira, provavelmente, investir será mais compensador do que amortizar.

Se tiver um crédito ao consumo ou cartão de crédito, na maior parte dos casos é mais vantajoso amortizar, devido à diferença de taxas de juro que estes empréstimos têm em relação ao crédito para comprar casa.

Além disso, as regras de reembolso antecipado nos créditos desta natureza também são diferentes do que acontece com o crédito à habitação. A comissão cobrada pela amortização antecipada do crédito ao consumo está limitada a um máximo de 0,5% do montante reembolsado, caso falte mais de um ano para o pagamento total da dívida, ou a um máximo de 0,25%, se faltar menos de um ano.