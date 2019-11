E eis que um novo capítulo na relação entre José Mourinho e a Premier League se inicia: este sábado marca o regresso do Special One ao ativo... e a um grande de Londres. Desta feita, porém, não será no banco do Chelsea, onde viveu as maiores alegrias dos oito anos e meio que leva de futebol inglês: o técnico nascido há 56 anos em Setúbal está agora comprometido até 2023 com o Tottenham, vizinho e rival dos blues.

Vice-campeões europeus em título, os spurs estão a realizar um início de 2019/20 dececionante – dos piores da história do clube, na verdade –, ocupando um impensável 14.º lugar no campeonato (cinco jogos consecutivos sem vencer) e tendo já sido afastado da Taça da Liga pelo Colchester, conjunto do quarto escalão do futebol inglês. São, ainda assim, apenas três os pontos que separam o conjunto do norte de Londres das posições de acesso às competições europeias, estando agora nas mãos de Mourinho a missão de devolver a alegria de jogar a homens como Eriksen, Dele Alli, Son Heung-min ou Harry Kane e recolocá-los no trilho certo.

Para já, os homens agora comandados pelo Special One não terão de ir muito longe para o primeiro embate sob novas ordens: o Tottenham abre a ronda 13 com uma deslocação ao terreno do vizinho West Ham, num dérbi do norte de Londres que ganhou agora um interesse redobrado – até porque os hammers somam apenas menos um ponto que os spurs.

Destaque ainda para a receção do Manchester City ao Chelsea, no que constitui o jogo grande da jornada, com os citizens a tentar recuperar do desaire sofrido em Anfield que os atirou para o quarto lugar, já a nove pontos do topo. O Liverpool, líder incontestado, visita o reduto do tranquilo Crystal Palace, com o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo e o Everton de Marco Silva à espera de duelos interessantes – e à espreita dos lugares europeus.

Ronaldo e Fonseca na expetativa

A jornada 13 da liga italiana abre com uma deslocação complicada para a Juventus de Cristiano Ronaldo: vai ao terreno da Atalanta, equipa sensação da última temporada e que continua numa bitola alta este ano. Muita atenção também para os embates entre AC Milan e Nápoles e ainda o Torino com o Inter de Milão: pode ser uma boa oportunidade para a Roma, de Paulo Fonseca, que recebe o lanterna-vermelha Brescia, subir alguns lugares.

Em Espanha, o encontro de maior cartaz será o Granada-Atlético de Madrid: os andaluzes já caíram um pouco após uma entrada de rompante, mas em casa continuam a constituir enorme perigo; já os colchoneros, agora sem Diego Costa mas quiçá com o regressado João Félix, não se podem dar ao luxo de perder mais pontos, sob pena de deixar fugir irremediavelmente Barcelona e Real Madrid na frente.

Em França, o Bordéus de Paulo Sousa recebe o Mónaco de Leonardo Jardim. Está em jogo a subida (ou, pelo menos, uma aproximação) aos lugares de acesso às competições europeias.