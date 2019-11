A TAP está a oferecer um juro de 5,875% no início da operação de emissão de dívida, que deverá ficar concluída às 14h30. A companhia aérea está hoje no mercado para angariar 300 milhões euros, com um prazo de cinco anos.

Segundo informações da Bloomberg, citada pelo Jornal de Negócios, este valor da taxa de juro é ainda indicativo, podendo sofrer alterações ao longo da sessão. A operação tem como objetivo refinanciar a dívida existente e estender a maturidade média e deverá ficar concluída e destina-se apenas a investidores institucionais.