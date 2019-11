O recém-nascido que foi encontrado num caixote do lixo no início do mês recebeu alta hospitalar esta quinta-feira e já está com uma família de acolhimento, informou esta sexta-feira a Santa da Misericórdia de Lisboa.

Como "determinado pelo Tribunal, o bebé foi, na sequência da alta clínica, confiado aos cuidados de uma família de acolhimento", adiantou a instituição enviada à agência Lusa.

Recorde-se que segundo uma nota da Procuradoria-Geral da República, conhecida na quarta-feira, o juiz decidiu a favor da proposta do Ministério Público, "tendo determinado a substituição da medida de acolhimento residencial pela de acolhimento familiar, a título cautelar, a concretizar aquando da alta clínica da criança".



A mãe do bebé, uma sem-abrigo de 22 anos que abandonou o bebé, no dia 5 de novembro, num caixote do lixo a seguir ao parto, foi detida pouco depois, tendo ficado em prisão preventiva, estando acusada de tentativa de homicídio.