Numa altura em que as alterações climáticas e todas as consequências a elas associadas fazem parte do quotidiano, a escolha do Dicionário Oxford não causa espanto: “Emergência climática” é a palavra do ano 2019. O dicionário, que define esta palavra como “uma situação em que são necessárias ações urgentes para reduzir ou atenuar as alterações climáticas e evitar danos ambientais potencialmente irreversíveis resultantes delas”, revela que só nos primeiros nove meses deste ano, o termo foi usado 100 vezes mais do que no ano passado.

Segundo a equipa do Oxford, o que mais influenciou o aumento do uso destas palavras foram as pesquisas científicas sobre questões climáticas. “A palavra clima tem sido fundamental para 2019 e aparece em várias frases importantes, mas a ‘emergência climática’ destaca-se por vários motivos. Estatisticamente falando, isto representa uma nova tendência para o uso da palavra ‘emergência’”, explicou a equipa do dicionário.

A página do Dicionário Oxford explica ainda que a palavra climática foi a mais usada junto da palavra emergência. Para os linguistas da Oxford, a justificação é simples, uma vez que “indica uma mudança crescente da escolha do vocabulário das pessoas em 2019”.

A escolha deste termo mostra uma mudança em relação à escolha das palavras dos anos anteriores: “tóxico” foi a eleita no ano passado, “youthquake” a de 2017. Em 2016 a escolha recaiu sobre “pós-verdade” e “emoji” foi a grande vencedora de 2015.