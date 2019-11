Vem aí um novo Kubu

A zona ribeirinha de Lisboa, cada vez mais rica em propostas e espaços de restauração e entretenimento, recupera agora um antigo espaço com uma nova dinâmica e completamente renovado. O antigo Kubo, um dos primeiros a assentar arraiais do lado de lá da linha de comboio, foi na altura a forma que o reconhecido Grupo K (dos irmãos Gonçalo e João Rocha) arranjou para suprir a falta da famosa discoteca Kapital, que fez as delícias dos lisboetas durante longos anos. Para quem se recorda, um imponente cubo em vidro, com uma entrada em forma de cascata de água, recebia os seus clientes à porta. Lá dentro, um espelho de água que parecia desaguar no rio Tejo e um espaço com restaurante e clube que sempre primou pelo bom ambiente e por conseguir acolher faixas etárias mais elevadas.

Passados largos anos, ressurge agora de cara lavada e com um “u” no lugar do “o”. A oportunidade que tive para o visitar mostrou-me uma decoração muito ao estilo dos K. Com dois andares e uma majestosa varanda virada para o rio, esta nova aposta não prescinde do já carismático espelho de água, que envolve uma esplanada que se estende à volta do edifício. Segundo tive oportunidade de perceber, a aposta será nos grelhados, seja peixe fresco ou carnes com preços para todas as carteiras, mas também em diversas opções para cativar quem o quiser visitar durante o dia, como as pizas, as saladas ou os sumos naturais.

Um espaço multifacetado que se divide em várias áreas, tendo no piso térreo um restaurante onde se pode almoçar, jantar e ficar para um pezinho de dança, mas também zonas para eventos privados como aniversários e festas de empresa. No andar de cima, uma sala ampla com zonas mais recatadas onde se pode usufruir de mesa e lugares sentados, bem como uma pista para aproveitar a noite até querer. Esta é apenas uma parte de um projeto que promete ser muito maior pelo espaço de que ainda dispõe ao lado, mas que ainda não foi possível perceber como crescerá nem quando. O certo é que prometem ir apresentando novas surpresas durante o próximo ano que, a julgar pelo início, deixam água na boca.

Para já, o Kubu abre no dia 29 de novembro e promete vir a ser uma referência sobretudo para um público mais velho e refinado, uma vez que para os mais novos continua a existir o Urban Beach, ali ao lado. A decoração volta a ganhar pontos e a diversidade musical é uma alternativa real para quem gosta de se divertir em ambientes mais selecionados. A programação, pelo que foi possível desvendar, revela festas verdadeiramente surpreendentes, umas temáticas e outras com novos conteúdos, que trazem a Lisboa uma nova forma de diversão. É importante que regressem à cidade alguns estilos musicais mais esquecidos que se juntem às novas tendências, mas também um público que sai para se divertir. Esperamos, por isso, um ambiente que nos faça revisitar as grandes noites da cidade, cada vez com mais turistas e residentes de fora a juntar aos de sempre. Que se abra a pista e comece a música. Também precisamos de nos divertir!