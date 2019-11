A profusa teorização sobre o que pode e representa a Economia Azul é algo que difere na sua interpretação, quer no conteúdo e abrangência, e de ator para ator, do mar e não só.

De facto, muitos atribuem-lhe um significado amplo e transversal, ilustrando-a como um processo evolutivo e sustentada no seu passado, o que lhe garante o presente, e certamente com uma inovação incremental um futuro diferenciador, mais sustentável e responsável societariamente.

Outros há, no entanto, que acarinham a ideia de que a Economia Azul é o futuro radical, uma visão que rompe com um passado poluente e de rapina dos recursos vivos e não vivos do mar, estruturando-se num presente emergente em produtos e serviços novos, e construindo um caminho de futuro disruptivo, assente em atividades humanas, não ainda totalmente perceptíveis de assegurar um planeta azul.

Na verdade, ambos poderão ter uma parte de razão, se observarmos e analisarmos os modelos societários e de desenvolvimento económico tendo por base o estudo publicado no livro Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, da autoria de Peter Hall e David Soskice, os modelos societários e económicos identificados são − o da “Economia de Mercado Coordenado (EMC)”, mais propenso ao desenvolvimento de uma inovação incremental; o modelo de uma “Economia de Mercado Liberal (EML)” que promove uma inovação radical; e, aceitam ainda os autores que em algumas circunstâncias os países podem ter um sistema hibrido. A realidade portuguesa é demonstrativa disso mesmo, pois o nosso modelo económico e societário é em tudo igual a um hibrido acolhendo assim os virtuosismos dos dois modelos.

Ora, este facto é importantíssimo, pois cada modelo comporta em si uma organização societária diferente. Na verdade, enquanto o modelo EMC é propenso ao estabelecimento de relações de cooperação duradouras entre os seus atores societários, oferecendo processos mais fiáveis de formação e um financiamento da sociedade que vai para além do mercado, o modelo EML torna as relações societárias menos cooperantes, gerando uma disrupção permanente nas relações de trabalho e produção, e fortemente dependente da volatilidade do mercado para se financiar.

Assim, e face ao modelo societário e económico português, o qual é, como já afirmámos, um hibrido entre estes dois modelos, parece-me aceitável e compreensível que o modelo de inovação e desenvolvimento da Economia Azul para o “Mar português” seja substanciado num processo incremental e radical de inovação, organizacional, societário e económico.

Pelo que, a ação de política pública do mar para área da Economia Azul terá naturalmente que passar pela promoção de uma abordagem sistemática de melhoria incremental e radical contínua no comportamento, responsabilidade, procedimentos, e inovações.

As atividades ditas tradicionais: pesca e aquicultura, até ao momento incapaz de assegurar as necessidades de consumo internas; transformação do pescado, construção e reparação naval, atividade fundamental para se assegurar o aproveitamento e assumir as responsabilidades territoriais do “Mar português”; e, shipping e atividades portuárias, todas estas devem beneficiar de incentivos e planos de desenvolvimento que promovam uma mudança incremental no seu modelo de governança, uma responsabilidade ambiental e social, e a modernização tecnológica e digital do seu processo produtivo.

Ao mesmo tempo é essencial incrementar a transferência de conhecimento para os processos produtivos tradicionais, é fundamental fortalecer o apoio no desenvolvimento de uma inovação radical que permita emergir novos produtos e serviços, particularmente nas áreas da robótica, biomateriais, bem estar e saúde, indústria alimentar e industria 4.0.

Só assim o “Mar português”, de vasta amplitude e de enorme abrangência, desde sempre um dos principais ativos da economia portuguesa, poderá potenciar e agregar os recursos existentes e emergentes, impulsionar e alicerçar as atividades de inovação e investigação, valorizar o vasto conjunto de atividades económicas, e assumir um papel diferenciador na economia global, europeia e mundial.

Abílio Martins