Um oásis na cidade

A Tapada das Necessidades vai ser reabilitada. Ainda bem, mas que não se perca a história.

Onde vamos? A pergunta repete-se aos fins de semana, na procura de passeios diferentes com as miúdas. A Tapada das Necessidades estava na lista, mas ainda não tinha calhado. São dez hectares de natureza no centro de Lisboa, retirados das multidões que invadem os sítios da moda e onde se torna difícil largá-las da mão. Há apenas uma funcionária à porta, a dar passagem. Algumas famílias e grupos de amigos passeiam e estendem-se no grande relvado, onde nos dias quentes se fazem piqueniques. Cruzamo-nos com patos, gansos, pavões, o suficiente para aguçar a curiosidade. Dá para correr à vontade, apanhar folhas e pedras, brincar aos reflexos no lago.

Subindo, o estado de degradação em que se encontram os edifícios históricos é uma desolação. Elas querem brincadeira, vamos reparando, espreitando os recantos à procura de alguma coisa, mas há pouco para ver. A antiga estufa circular, um dos elementos emblemáticos da mata, mandada construir por D. Pedro v, está vazia, tem os vidros da cúpula partidos, fruto da natureza e certamente de vandalismo. E de falta de vigilância, a mesma ausência que permite que no jardim de catos, outras das atrações – diz-se que é um dos mais antigos da Europa –, muitas das plantas estejam riscadas por quem acha que o património de todos é seu. Tirando um cartaz à entrada, não há nenhuma nota explicativa ao longo do percurso. Pouco se fica a saber da vida de um lugar com mais de 200 anos de história, dos seus protagonistas, das suas árvores. Não estão marcadas, suponho que não custasse assim tanto.

Esta semana, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou o projeto de requalificação dos edifícios, concessionados em 2016. Enquanto andou e não andou a decisão, que não é consensual, não deixa de fazer impressão que se deixe um oásis da cidade revelar tanto desinteresse. Em cima da mesa está um parque infantil, um auditório, um centro interpretativo, restaurante e quiosques. A intenção de demolir alguns dos edifícios antigos mereceu a contestação dos partidos à esquerda, que receiam a descaracterização de um jardim histórico, ainda que seja inquestionável a necessidade de reabilitação. Disso não há dúvida, mas tem de ser possível conciliar as duas dimensões e preservar o passado e a serenidade do jardim. Entretanto, e enquanto não começam as obras, vale a pena a visita à natureza que se ergue para lá do descuido, tirar proveito das cores e do vagar do outono, para memória futura.

Jornalista

Escreve à sexta-feira