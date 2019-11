O meu 25 é melhor do que o teu!

O que o 25 de Novembro determinou foi o fim da aparente força das ruas a favor da verdadeira força, a do voto.

A polémica não é nova, mas revela que, 44 anos passados, uma ferida na sociedade portuguesa se mantém aberta.

Ou, vista por outro ângulo, também permite concluir que algumas forças políticas de esquerda têm ainda como exemplo de sociedade ideal a do denominado PREC – Processo Revolucionário em Curso –, isto é, uma democracia tutelada, no caso, por militares.

A proposta do Chega para, ao nível de comemorações, comparar o 25 de Novembro ao 25 de Abril pode ser oportunista do ponto de vista político, mas põe o dedo na ferida.

Como afirmou António Barreto, “devemos a liberdade tanto ao 25 de Abril como ao 25 de Novembro”.

Se o 25 de Abril ditou a queda de um regime totalitário com quase cinco décadas, o 25 de Novembro pôs fim ao aventureirismo de uma minoria que quis inverter o regime político escolhido pelos eleitores em eleições livres, e confirmado em abril de 1976.

Os portugueses, maioritariamente, tinham escolhido, em abril de 1975, o Partido Socialista como primeiro partido, seguido pelo PPD, nas eleições para a Assembleia Constituinte.

Tal escolha tentou ser contrariada pela via revolucionária por partidos da extrema-esquerda e, numa primeira fase, pelo PCP.

Otelo Saraiva de Carvalho, numa declaração recente, consegue ver no 25 de Novembro de 1975 uma aliança entre o denominado Grupo dos Nove e o PCP. Refere-se certamente à posição assumida por Melo Antunes, no dia 26 de novembro, na defesa do PCP como partido necessário à “construção do socialismo”, como parecia ser ainda o caminho da época.

A sociedade portuguesa evoluiu para uma democracia baseada num Estado social e Portugal integrou-se na Europa, sempre com base nas decisões dos cidadãos, livremente expressas em eleições.

Na verdade, o que está ainda hoje em confronto são duas visões de sociedade: a democracia, por um lado, e o socialismo travestido, de que a ditadura do politicamente correto é uma expressão evidente.

A História não se faz de “ses”, mas vale a pena refletir sobre esta questão: onde e como estaríamos hoje se não tivesse acontecido o 25 de Novembro?

Jornalista