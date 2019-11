O eurodeputado do PSD Paulo Rangel foi reeleito, esta quinta-feira, vice-presidente do Partido Popular Europeu (PPE) no congresso da família europeia dos sociais-democratas, que se realizou em Zagreb, Croácia.

Segundo uma nota oficial, Rangel foi reeleito com 294 votos.

Ao todo foram escolhidos dez vice-presidentes do PPE.

O polaco Donald Tusk é o novo presidente do PPE.