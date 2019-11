Por que protestam os polícias? Porque têm razão

Os polícias ganham mal, têm de pagar algum do material que usam – algemas, coletes e o material estragado também saem das suas carteiras –, não sentem apoio judicial sempre que necessitam dele e são os maus da fita.

A manifestação dos polícias – PSP e GNR – assustou o Governo e os comandos das duas forças policiais, embora tudo tenha acabado bem. Logo pela manhã se percebeu que os protestos dos agentes e guardas seriam muito mais pacíficos do que os da última manifestação em que houve polícias contra polícias. À TVI, um dos responsáveis sindicais disse algo extraordinário, mais coisa menos coisa: “Não convidámos os guardas prisionais porque eles é que provocaram os desacatos na última manifestação. Estavam bêbados e armados”. Confesso que fiquei perplexo com tal revelação. Guardas prisionais bêbados e armados? Percebemos agora que tudo podia ter sido bem pior.

Mas vamos aos motivos dos protestos. Os polícias ganham mal, têm de pagar algum do material que usam – algemas, coletes e o material estragado também saem das suas carteiras –, não sentem apoio judicial sempre que necessitam dele e são os maus da fita. No tempo da outra senhora tinham casas sociais onde viviam e não pagavam transportes, algo que era bastante válido para a segurança de todos, já que iam fardados para o trabalho, criando um sentimento de segurança. O problema dos polícias não é de hoje e seria desonesto culpar só os Governos de António Costa. Perderam poder de compra, a habitação condigna tornou-se impossível, acabou-se com a quase totalidade das cantinas, onde comiam a preços simbólicos, e são obrigados a perder muitos dias de folgas para irem a tribunal sempre que registaram alguma ocorrência, seja ela de trânsito ou de outra natureza. Ao longo dos últimos 30 anos, pouco conquistaram em termos de regalias e é insólito que um agente que tenha de comprar casa seja obrigado a pagar um seguro de vida mais alto que o comum dos mortais e que os sucessivos Governos nunca tenham estado em sintonia com as seguradoras. Se é de risco para estas, também o devia ser para o Estado. Se a isto tudo juntarmos as péssimas condições das esquadras, onde alguns passam boa parte do tempo, percebe-se a revolta. E o que dizer das esquadras que estão encerradas por falta de agentes? Mas, por outro lado, também seria bom que o Governo pusesse termo ao forrobodó dos sindicatos que só existem para os seus membros terem dias de folga. Uma vergonha a juntar às outras descritas.

P. S. Qual a razão para não se conhecerem os rostos dos líderes do Movimento Zero? É tudo muito estranho...